Niente più feretri portati a mano o a spalla lungo le strade cittadine, percorsi dichiarati in anticipo e responsabilità precise per le imprese di onoranze funebri. Sono questi i capisaldi dell’ordinanza alla quale sta lavorando il Comune di Palermo per arginare il fenomeno dei cosiddetti funerali show.

Il provvedimento, promosso dal sindaco Roberto Lagalla, nasce da una riunione convocata a Palazzo delle Aquile con forze dell’ordine, polizia municipale e servizi cimiteriali. L’obiettivo è individuare regole e strumenti capaci di scongiurare il ripetersi di scene come quella andata in scena per i funerali di Emanuele Rubino, il 33enne morto mentre si trovava agli arresti domiciliari dopo una condanna a 12 anni di carcere.

Il corteo per le esequie di Rubino, svoltosi in via Maqueda, nel cuore di Ballarò, aveva scatenato polemiche e reazioni che avevano varcato i confini cittadini, portando l’attenzione nazionale su una cerimonia funebre trasformatasi in una vera e propria manifestazione pubblica.

Obblighi stringenti per le imprese funebri

La stretta del Comune riguarda in primo luogo le agenzie di onoranze funebri, che dovranno rispettare precisi obblighi già nella fase della richiesta di autorizzazione al trasporto della salma. Nell’istanza sarà necessario specificare se è previsto un corteo.

In caso affermativo, le imprese dovranno dichiarare, assumendosene la responsabilità, il punto di partenza e quello di arrivo del percorso, impegnandosi a percorrere il tragitto più breve possibile. Dovranno inoltre essere evitate le strade a maggiore scorrimento di traffico e, soprattutto, le aree pedonali più frequentate.

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Una volta dichiarata la presenza del corteo, l’autorizzazione sarà inoltrata alla Questura e al Corpo di polizia municipale, in modo da permettere i controlli necessari. Tra le novità più rilevanti c’è il divieto assoluto di trasportare il feretro a mano o a spalla, modalità che in alcune cerimonie ha finito per trasformare il passaggio del corteo in una sorta di esibizione pubblica.

La linea del Comune: diritto al lutto, non allo spettacolo

L’amministrazione comunale non intende limitare il diritto delle famiglie ad accompagnare i propri cari nell’ultimo viaggio, ma punta a evitare che il lutto si trasformi in un’occasione di ostentazione, celebrazione o dimostrazione di forza, riconducibile a figure note negli ambienti della criminalità, anche quando non si tratta di esponenti di Cosa nostra.

Palazzo delle Aquile intende quindi tracciare un confine netto tra il legittimo diritto di una famiglia a celebrare un funerale e la trasformazione della cerimonia in uno spettacolo capace di condizionare la vita di un intero quartiere. Gli strumenti normativi a disposizione non mancano: l’articolo 22 del Dpr 285 del 1990 attribuisce al sindaco il potere di disciplinare orari, modalità e percorsi dei trasporti funebri, comprese le eventuali soste.

Il Comune potrà quindi stabilire itinerari e fasce orarie precise, limitando le fermate non autorizzate davanti ad abitazioni, attività commerciali o luoghi simbolici. Alla polizia municipale spetterà il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni, contestare le violazioni e intervenire in caso di occupazioni abusive della carreggiata o comportamenti pericolosi.

La questione, però, coinvolge anche la Questura: l’articolo 27 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede infatti che il questore possa vietare un trasporto funebre in forma solenne, oppure imporre particolari cautele quando siano in gioco esigenze di ordine pubblico. Eventuali limitazioni, chiarisce però la norma, non potranno basarsi semplicemente sul passato giudiziario del defunto, ma dovranno poggiare su elementi concreti e documentati di rischio.