Due rapine violente in pochi giorni, due vittime indifese, e un dettaglio biologico lasciato in un’auto rubata a tradire il responsabile. Un palermitano di 58 anni è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico, accusato di due rapine aggravate e due ricettazioni.

L’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dagli agenti del commissariato San Lorenzo, è il risultato dell’incrocio investigativo tra la sezione investigativa dello stesso commissariato e i carabinieri della stazione Falde.

Il primo episodio contestato risale al 26 marzo 2025, in via Monte San Calogero. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo avrebbe spalancato improvvisamente lo sportello di un’auto ferma, strappando con violenza la borsa poggiata sul sedile nonostante le urla e la resistenza della conducente, sentite anche da alcuni passanti.

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Nella fuga, il rapinatore si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat 600 rubata nel febbraio precedente, poi ritrovata abbandonata poco distante. È stato proprio l’abitacolo di quell’utilitaria a fornire la svolta decisiva: gli specialisti del Gabinetto regionale di Polizia scientifica hanno isolato alcuni profili genetici misti che, una volta confrontati in laboratorio, hanno ricondotto al 58enne.

Il secondo episodio, datato 7 marzo, porta invece la firma investigativa dei carabinieri della stazione Falde. L’uomo si sarebbe scagliato contro una donna anziana, appena scesa dall’auto per entrare in un salone da parrucchiere, strattonandole la borsa fino a farla cadere a terra e procurandole ferite ed ecchimosi. Anche in questo caso la fuga sarebbe avvenuta su un’auto rubata, una Fiat 500 sottratta due giorni prima.

A incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza lungo la via di fuga, che hanno permesso ai militari di seguire gli spostamenti del veicolo e di riconoscere il volto dell’uomo, chiudendo così il cerchio sulle due vicende.