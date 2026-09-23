Morto all’improvviso il comandante della Polizia Municipale di Polizzi Generosa

Il mondo delle Madonie piange la scomparsa del comandante della Polizia Municipale di Polizzi Generosa, Gioacchino Lavanco, morto improvvisamente a pochi giorni dalla festa patronale del paese. La notizia si è diffusa rapidamente sui social network, suscitando cordoglio in tutti i borghi della zona, dove l’agente era una figura molto conosciuta e stimata.

Lavanco ricopriva un doppio incarico: era infatti comandante non solo a Polizzi Generosa, comune che lo aveva assunto nel 1991, ma anche a Petralia Sottana. Il suo lungo percorso professionale lo aveva reso un punto di riferimento per entrambe le comunità madonite.

Il cordoglio del sindaco

A esprimere il proprio dolore è stato per primo il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, che ha voluto ricordare le qualità umane e professionali del comandante scomparso: “Sono senza parole. Una figura apprezzata istrione, allegro, ma anche corretto e molto responsabile e rigoroso nel suo lavoro. Una figura che mancherà alla nostra comunità”.

Parole che restituiscono l’immagine di un uomo capace di unire simpatia e professionalità, doti che gli avevano permesso di conquistare la stima dei cittadini in entrambi i comuni in cui prestava servizio.

Il messaggio della Chiesa Madre di Petralia Sottana

Anche la Chiesa Madre di Petralia Sottana ha voluto dedicare un pensiero al comandante scomparso, sottolineando il legame speciale che lo univa alla comunità: “Con profondo dolore apprendiamo la notizia della morte improvvisa del nostro Comandante di Polizia Municipale Gioacchino Lavanco. Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua professionalità, ma soprattutto il suo affetto per la nostra comunità! È vero che siamo sconvolti, ma con gli occhi della Fede affidiamo l’anima del nostro Fratello Gioacchino alla potente intercessione di San Sebastiano patrono dei Vigili urbani. Buon Cielo comandante. Ti vorremo per sempre bene!”

Un messaggio che richiama anche la figura di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, a cui la comunità religiosa ha affidato simbolicamente l’anima del comandante.

Non ancora fissata la data dei funerali

Al momento non è stata resa nota la data delle esequie. La macchina organizzativa dei due comuni, Polizzi Generosa e Petralia Sottana, si prepara comunque a rendere omaggio a un servitore pubblico che per oltre trent’anni ha garantito sicurezza e legalità sul territorio madonita.

Il lutto arriva in un momento particolarmente delicato per Polizzi Generosa, che solo pochi giorni prima aveva vissuto i festeggiamenti patronali. La scomparsa di Lavanco ha quindi assunto un significato ancora più doloroso per l’intera comunità, che si prepara ora a dare l’ultimo saluto a una delle sue figure istituzionali più amate.