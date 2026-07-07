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Senza casco, assicurazione e frecce: multati monopattini fuorilegge

di Redazione Web
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I Carabinieri della Compagnia di Trapani nel fine settimana hanno espletato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito anche di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, con particolare attenzione alle variazioni al codice della strada entrate in vigore a fine anno.

In particolare il servizio ha riguardato il rispetto delle innovazioni normative introdotte per la circolazione stradale a bordo dei monopattini elettrici per i quali si ricorda essi possono circolare solo sulle strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h, che è vietato circolare su strade extraurbane, nelle gallerie, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili ed è inoltre obbligatorio l’uso del casco, la stipula di una polizza assicurativa, del giubbotto catarifrangente durante le ore notturne e l’adeguamento del mezzo, se non in possesso, dei dispositivi luminosi di svolta e di stop.

Nell’arco del servizio eseguito lungo le principali arterie della città, venivano elevate otto sanzioni amministrative nei confronti altrettanti conducenti di monopattini per violazioni in materia al codice della strada, (mancato uso del casco protettivo e mancata esposizione del contrassegno identificativo), per un totale complessivo di 600 euro.

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