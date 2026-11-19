Dieci giorni di lavori nelle gallerie, chiusure notturne e deviazioni su tre autostrade siciliane: dal 23 novembre al 3 dicembre, chi viaggia su A19, A29 e A29dir dovrà fare i conti con riduzioni di carreggiata e percorsi alternativi disposti dall’Anas.

Il calendario degli interventi riguarda tre arterie strategiche dell’isola: la A19 Palermo-Catania, la A29 Palermo-Mazara del Vallo e la A29dir Alcamo-Trapani. Gli interventi si rendono necessari per le attività di manutenzione all’interno delle gallerie lungo i tre tracciati.

A19 Palermo-Catania: le chiusure più estese

Il tratto più interessato dai lavori è quello della Palermo-Catania. Il 24 novembre, dalle 12 alle 18, sono previste riduzioni di carreggiata in direzione Catania, tra il km 19,884 e il km 25,764, all’altezza delle gallerie Ventimiglia, Cameccia I, Cameccia II e Termini.

Dalle 22 dello stesso giorno fino alle 6 del 25 novembre, chiuderà invece la carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia: il percorso alternativo prevede l’uscita a Termini Imerese, la statale 113 in direzione Palermo e il rientro in autostrada a Trabia.

Il giorno successivo, 25 novembre, dalle 11 alle 18, toccherà alle gallerie Capraria, con riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni tra il km 53,153 e il km 55,374. Il disagio più lungo riguarderà però il tratto tra Caltanissetta ed Enna, che resterà chiuso in entrambe le direzioni per due notti consecutive, dalle 22 del 30 novembre alle 6 del 1° dicembre e dalle 22 del 1° dicembre alle 6 del 2 dicembre, per gli interventi nelle gallerie Fortolese, San Nicola e Misericordia.

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In quelle due notti, chi viaggia verso Catania dovrà uscire obbligatoriamente a Caltanissetta e percorrere le statali 640, 626, 122 e 117 bis per rientrare a Enna; chi viaggia verso Palermo seguirà il percorso inverso, con uscita a Enna e rientro a Caltanissetta.

Disagi anche su A29 e A29dir

Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, il 23 novembre, dalle 16 alle 21, sono previste riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni tra il km 14,857 e il km 16,720, in corrispondenza delle gallerie Scalette. Dalle 23 dello stesso giorno alle 4 del 24 novembre, chiuderà la carreggiata in direzione Palermo tra Capaci e Tommaso Natale, per le attività nelle gallerie Isola delle Femmine e Sferracavallo, con traffico deviato sulla statale 113.

Disagi, infine, anche sulla A29dir Alcamo-Trapani: il 2 dicembre, dalle 16 alle 20, sono previste riduzioni di carreggiata in direzione Trapani tra il km 24,117 e il km 26,046, all’altezza della galleria Fumosa. Dalle 22 dello stesso giorno alle 6 del 3 dicembre, chiuderà la carreggiata in direzione Alcamo tra Dattilo e Fulgatore: chi esce a Dattilo potrà percorrere via Gencheria e via Garibaldi, proseguire sulla statale 113 in direzione Alcamo e rientrare in autostrada a Fulgatore.

Gli automobilisti che percorreranno le tre autostrade nelle prossime due settimane sono invitati a verificare in anticipo gli orari di chiusura di ciascun tratto, per evitare di trovarsi imprevisti lungo il tragitto.