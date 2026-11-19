Una bambina di 6 anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa dopo che, al largo di Lampedusa, un barchino di 7 metri si è capovolto ed è colato a picco.

Cinquanta migranti, tra cui 10 donne e 3 minori, sono stati tratti in salvo dai militari della motovedetta CP324 della Guardia Costiera e sbarcati durante la notte a Molo Papa Francesco, sull’isola.

Non risulterebbero altri dispersi.

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L’imbarcazione, salpata da Sfax, in Tunisia, si è ribaltata su un fianco, facendo cadere i migranti in mare, pochi istanti prima di essere intercettata dai militari. I naufraghi soccorsi sono originari di Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.