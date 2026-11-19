Ci sono voluti cinque anni di soprusi e la paura per l’incolumità delle due figlie prima che trovasse il coraggio di denunciare. Oggi, dopo il verdetto della Cassazione, per quella donna arriva la parola fine a una vicenda di violenza domestica durata dal 2016 al 2021.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando la condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione per un agricoltore 48enne residente nella frazione di Grisì, nel territorio di Monreale. L’uomo dovrà scontare la pena per i maltrattamenti e le violenze, fisiche e sessuali, inflitte alla moglie 43enne.

La donna, assistita dall’avvocato Giada Caputo, aveva presentato denuncia ai carabinieri di Partinico dopo anni di umiliazioni. Il marito le impediva di uscire di casa da sola, di frequentare amicizie, di lavorare e di proseguire gli studi.

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Durante il processo è emerso che l’uomo la svalutava anche davanti ai familiari, descrivendola come incapace di gestire la casa, di cucinare o di occuparsi del bucato. In diverse occasioni l’ha colpita con calci e pugni mentre erano in auto, con le figlie piccole terrorizzate che, una volta a casa, correvano a rifugiarsi dai nonni materni.

È stata proprio l’ennesima aggressione in macchina, con la figlia più piccola che piangeva disperata sul sedile, a spingere la donna a lasciare l’abitazione coniugale e a trovare riparo dai genitori. Anche le bambine, ascoltate alla presenza di una psicologa, hanno confermato la versione della madre, che nel processo si è costituita parte civile.

“Con il giudizio della Cassazione arriva la parola fine su una vicenda che ha condizionato non soltanto la mia assistita, ma anche le due bambine che per anni sono state seguite da una psicologa”, ha dichiarato l’avvocato Caputo, sottolineando il coraggio della donna che, “pur vivendo in un contesto estremamente piccolo come la frazione di Grisì”, ha dimostrato che è possibile ribellarsi “con grande dignità e a testa alta”.