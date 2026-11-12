Nuova svolta sul naufragio

Bayesian, il naufragio causato da errori dell’equipaggio: tre indagati

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Bayesian, il naufragio causato da errori dell’equipaggio: tre indagati

Una svolta nelle indagini sul naufragio del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, nel Palermitano, costando la vita a sette persone, tra cui l’armatore britannico Mike Lynch. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i periti nominati dalla Procura di Termini Imerese sarebbero giunti alla conclusione che il naufragio fu causato da errori dell’equipaggio e non da un difetto di progettazione dell’imbarcazione.

La relazione tecnica completa, stando alle stesse fonti, verrà depositata entro la fine del mese, chiudendo così uno dei nodi più discussi dell’inchiesta: se a far colare a picco lo scafo fosse stata una falla nel progetto della barca o un errore umano nella gestione dell’emergenza.

Tre, al momento, gli indagati: il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths, chiamati a rispondere delle presunte imperizie che, secondo i periti, avrebbero contribuito al disastro costato la vita a sette persone quella notte d’agosto davanti alle coste siciliane.

Consigliate per te:

    Riciclo della plastica: i 10 errori che mettono in crisi persino la GenZ (e come non farli più). La guida di Skuola.net e COREPLA
    Il trucco del testamento falso per prendersi 18 immobili: tre indagati e sequestri nel Palermitano
    Tre attentati in tre mesi: lo Stato mette sotto scorta il patron di Sicily by Car
    Truffa sulla Msc Meraviglia, sei passeggeri indagati a Palermo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto