Bayesian, il naufragio causato da errori dell’equipaggio: tre indagati

Una svolta nelle indagini sul naufragio del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, nel Palermitano, costando la vita a sette persone, tra cui l’armatore britannico Mike Lynch. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i periti nominati dalla Procura di Termini Imerese sarebbero giunti alla conclusione che il naufragio fu causato da errori dell’equipaggio e non da un difetto di progettazione dell’imbarcazione.

La relazione tecnica completa, stando alle stesse fonti, verrà depositata entro la fine del mese, chiudendo così uno dei nodi più discussi dell’inchiesta: se a far colare a picco lo scafo fosse stata una falla nel progetto della barca o un errore umano nella gestione dell’emergenza.

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Tre, al momento, gli indagati: il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths, chiamati a rispondere delle presunte imperizie che, secondo i periti, avrebbero contribuito al disastro costato la vita a sette persone quella notte d’agosto davanti alle coste siciliane.