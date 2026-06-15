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Bimba di 7 anni morta in mare per un malore, ipotesi arresto cardiaco: disposta l’autopsia

di Redazione Web
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Una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, ha perso la vita ieri sulla spiaggia di Licata dopo un improvviso malore mentre giocava a riva davanti ai genitori. Leggi qui la notizia di ieri. La Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l’autopsia per stabilire con certezza scientifica le cause del decesso.

L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di un attacco cardiaco fulmineo. La piccola si è accasciata al suolo priva di sensi sul bagnasciuga, sotto gli occhi dei familiari e dei bagnanti presenti. I soccorsi sono stati immediati, ma non è stato possibile salvarla.

L’esame autoptico è un atto necessario per escludere qualsiasi altra causa e fornire risposte certe a una famiglia e a un’intera comunità scosse da una tragedia consumatasi in pochi istanti.

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