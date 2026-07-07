Notte di paura a Piana degli Albanesi: coppia dispersa ritrovata dal Soccorso Alpino

Si perdono nella notte tra il lago di Piana degli Albanesi (Palermo) ed il Lago Scanzano, due giovani recuperati dal Soccorso Alpino.

Il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato, poco prima delle 23.00 della notte scorsa, dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, per la ricerca di due giovani dispersi verosimilmente nei pressi del lago di Piana degli Albanesi.

Immediatamente partivano da Palermo tre squadre di Tecnici del Soccorso Alpino, veniva anche attivato dalla Centrale Operativa del Soccorso Alpino il sistema SMS Locator che consente di geolocalizzare un dispositivo mobile inviando ai dispersi un messaggio di testo sotto forma di link.

I giovani si trovavano in una zona quasi del tutto priva di segnale telefonico.

A seguito delle coordinate ricavate dalla Centrale SMS Locator e trasmesse alle squadre di terra, e delle informazioni fornite dai due giovani, nei pochi secondi di comunicazione che era stato possibile effettuare, una prima squadra riusciva ad individuare ed a raggiungere i due giovani nei pressi del Lago Scanzano, in territorio di Corleone. I due giovani, dopo avere avuto un guasto al proprio automezzo mentre percorrevano strade bianche, si erano allontanati tra loro e nel frattempo era scesa la notte.

I due giovani sui trenta anni, un uomo ed una donna, quest’ultima ferita alla fronte e con traumi e contusioni, sono stati trasferiti per le successive cure ed accertamenti presso la postazione 118 di Piana degli Albanesi.

Si ringrazia per la collaborazione la Centrale 118 Palermo – Trapani e la Centrale SMS Locator del Soccorso Alpino.