Ritrovata viva la 22enne dispersa in mare

Si sono concluse con esito positivo le ricerche di una giovane di 22 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, data per dispersa nella zona di Capo Milazzo. La ragazza è stata ritrovata viva dopo alcune ore di controlli.

A coordinare le operazioni è stata la Capitaneria di Porto, che ha indirizzato i controlli nella zona del campo sportivo Marco Salmeri. Dopo diverse ore di monitoraggio è arrivato l’avvistamento che ha permesso di individuare la giovane.

Sulla vicenda non sono stati resi noti ulteriori dettagli; eventuali aggiornamenti sulla dinamica saranno forniti non appena disponibili.