Cronaca

Ritrovata viva la 22enne dispersa in mare

di Redazione Web
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Si tuffa e non risale più, muore 15enne a Panarea

Si sono concluse con esito positivo le ricerche di una giovane di 22 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, data per dispersa nella zona di Capo Milazzo. La ragazza è stata ritrovata viva dopo alcune ore di controlli.

A coordinare le operazioni è stata la Capitaneria di Porto, che ha indirizzato i controlli nella zona del campo sportivo Marco Salmeri. Dopo diverse ore di monitoraggio è arrivato l’avvistamento che ha permesso di individuare la giovane.

Sulla vicenda non sono stati resi noti ulteriori dettagli; eventuali aggiornamenti sulla dinamica saranno forniti non appena disponibili.

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