Tragedia sul lavoro a Pollina, dove un operaio di 49 anni, Agostino Presti, ha perso la vita all’interno di una cava in contrada Roccalupa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito da un cedimento di terra staccatosi dalla parete della cava.

La vittima, residente a Lascari, era impiegato nel cantiere gestito dalla Toto Costruzioni.

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Indagini di carabinieri e Spresal

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell’operaio. Sono poi giunti i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti insieme ai tecnici dello Spresal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Tra i colleghi di lavoro, la notizia ha lasciato un profondo stato di shock.

“Siamo stanchi di parole, ogni incidente in cui perde la vita un lavoratore, ci lascia sgomenti e sconfitti. Siamo vicini ai colleghi di Agostino Presti, l’ennesima vittima, e alla famiglia, il loro vuoto sarà incolmabile”. Lo affermano i segretari generali Cisl Palermo Trapani Federica Badami e il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro, in cui oggi ha perso la vita Agostino Presti di 49 anni, operaio della Toto Costruzione impegnata nel raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Castelbuono, morto in contrada Roccalupa all’interno della cava a Pollina, travolto dalla terra che si sarebbe staccata dalla parete. “Le indagini chiariranno cosa è successo e cosa sul fronte della sicurezza è mancato. Noi non smettiamo mai ogni giorno nei luoghi di lavoro a chiedere sicurezza, formazione, prevenzione, controlli. Ma siamo consapevoli che la sola formazione è evidentemente ancora non sufficiente a fermare questa mattanza di lavoratori”. “La sicurezza nei luoghi di lavoro resta, nei nostri territori, la più grave delle emergenze. Le denunce di infortunio crescono di quasi il 9% da 4.695 a 5.113 a Palermo, e questo è il segno di un sistema che non riesce ancora a garantire il diritto più elementare, quello di tornare a casa dopo una giornata di lavoro”. I due segretari aggiungono “dietro ogni vittima c’è una famiglia spezzata e una comunità ferita. C’è anche una responsabilità collettiva che riguarda l’organizzazione del lavoro, i controlli, la formazione, la qualità degli appalti e la cultura d’impresa. Il legame tra insicurezza e irregolarità è evidente. Dove c’è lavoro nero mancano la formazione, i dispositivi di protezione e le tutele. Per questo affermiamo che la legalità, il rispetto dei contratti nazionali e la sicurezza sono parti di un’unica battaglia, e che non c’è sviluppo possibile senza lavoro di qualità”. I due segretari concludono “serve una strategia strutturale di prevenzione, con percorsi di formazione continua per lavoratori e datori di lavoro, stazioni appaltanti capaci di premiare la qualità e non il massimo ribasso”.