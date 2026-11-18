L’associazione sportiva Le pantere della polizia di Balestrate e Trappeto ha incassato un nuovo importante risultato ai campionati regionali di taekwondo che si sono svolti a Patti. L’allieva Melissa Beccali, 12 anni, alunna dell’istituto comprensivo Rettore Evola di Balestrate, per il secondo anno consecutivo è salita sul podio confermandosi campionessa regionale di taekwondo nella categoria femminile cadetti -41.

Presenti al torneo è impegnata a seguire le gare dell’allieva, il maestro Luigi Guastella e l’istruttore Rosalinda Sapienza.

Alle gare di combattimento hanno partecipato circa 300 atleti di entrambi i sessi, provenienti da associazioni non solo della Sicilia ma anche dalla Calabria e Campania. L’atleta Melissa è stata assistita dal coach Marco Carrara, già allievo del maestro Guastella.

“Nel corso dei combattimenti che si sono svolti presso il palazzetto dello sport di Patti – raccontano i dirigenti dell’associazione – Melissa ha affrontato atlete molto forti e round dopo round ha dimostrato la sua forza, tenacia e superiorità sportiva. Questo trionfo è la prova che con i sacrifici e gli allenamenti costanti, uniti a una importante disciplina, è possibile arrivare sempre ai risultati sperati”.

Nel frattempo è ripresa la preparazione in vista dei prossimi campionati regionali di forme il 6 dicembre a Mazara del Vallo.

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