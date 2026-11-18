Piazza Armerina, sequestrati 15mila litri di gasolio “non conforme”: due benzinai denunciati

Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Piazza Armerina, nell’Ennese, dove sono stati posti sotto sigillo circa 15mila litri di gasolio ritenuto non a norma, distribuiti in due impianti di rifornimento del territorio. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Enna insieme ai tecnici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Porto Empedocle.

A far scattare l’accertamento sono state le analisi condotte sui campioni di carburante prelevati dai serbatoi interrati, grazie al laboratorio chimico mobile in dotazione all’Adm. Il gasolio esaminato presentava un punto di infiammabilità inferiore alla soglia minima prevista di 55°C, un dato poi avvalorato anche dal laboratorio chimico compartimentale delle Dogane di Catania.

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I rischi per automobilisti e per le casse dello Stato

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, l’abbassamento di questo valore è in genere legato alla miscelazione del gasolio con sostanze più volatili, come solventi, benzine o carburante per aviazione. Una pratica che non solo compromette la sicurezza di chi utilizza il prodotto e di chi circola sulle strade, ma può nascondere anche un danno erariale, qualora la miscelazione sia avvenuta con prodotti esenti da accisa o soggetti ad aliquota agevolata.

Al termine degli accertamenti, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Enna, insieme ai funzionari dell’Adm, hanno proceduto al sequestro del carburante, sigillando sia le cisterne interrate sia le pompe di erogazione dei due impianti. I titolari delle attività sono stati denunciati per frode in commercio e per le ulteriori ipotesi di reato previste dal Testo unico sulle accise.