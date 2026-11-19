Un impatto fatale, nella serata di ieri, ha spezzato la vita di un uomo molto conosciuto in città. Adolfo Rettore, 76 anni, residente a Enna ma originario di Larino, in provincia di Campobasso, è morto in un violento scontro frontale lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso.
Per cause ancora da accertare, l’automobile condotta dall’anziano si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. L’urto non ha lasciato scampo al 76enne, deceduto sul colpo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso i rilievi del caso. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno portato i due mezzi a entrare in collisione.
La notizia della morte di Rettore si è diffusa rapidamente a Enna, città dove l’uomo era conosciuto e stimato. Si attendono ora gli esiti degli accertamenti della Polizia stradale per fare piena luce sulla dinamica del tragico scontro.