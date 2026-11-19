Un impatto fatale, nella serata di ieri, ha spezzato la vita di un uomo molto conosciuto in città. Adolfo Rettore, 76 anni, residente a Enna ma originario di Larino, in provincia di Campobasso, è morto in un violento scontro frontale lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso.

Per cause ancora da accertare, l’automobile condotta dall’anziano si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. L’urto non ha lasciato scampo al 76enne, deceduto sul colpo.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Caltanissetta, incaricati di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso i rilievi del caso. Restano ancora da chiarire le ragioni che hanno portato i due mezzi a entrare in collisione.

La notizia della morte di Rettore si è diffusa rapidamente a Enna, città dove l’uomo era conosciuto e stimato. Si attendono ora gli esiti degli accertamenti della Polizia stradale per fare piena luce sulla dinamica del tragico scontro.