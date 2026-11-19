Aveva 49 anni, una moglie e una figlia, Agostino Presti, l’operaio di Lascari morto ieri mattina travolto da una frana di terra e detriti mentre lavorava su un escavatore nella cava di Roccalupa, nel territorio di Pollina. Un’altra vittima si aggiunge al drammatico bilancio degli infortuni sul lavoro in Sicilia.

L’uomo stava operando per conto della Toto Costruzioni, l’impresa impegnata nei lavori del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, in un’area lungo la strada per Castelbuono che la società utilizza come deposito delle terre e delle rocce di scavo. Nella stessa zona, non lontano dallo svincolo autostradale, l’impresa ha allestito anche un villaggio con alloggi per le maestranze.

Indagini della Procura, compagni sotto shock

A coordinare gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente è la Procura di Termini Imerese, con i carabinieri impegnati sul campo insieme ai tecnici dello Spresal, chiamati a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Presti sarebbe stato travolto da una massa di terra e detriti che non gli ha lasciato scampo, nonostante il tentativo di soccorso immediato da parte dei colleghi.

Sul luogo, dove transitano costantemente mezzi pesanti, sono stati raccolti i primi rilievi e le testimonianze, in attesa dell’arrivo del magistrato e del medico legale. Resta da stabilire se il mezzo coinvolto e l’area dell’incidente saranno sottoposti a sequestro e se sulla salma verrà disposta l’autopsia. Gli inquirenti punteranno l’attenzione anche sul contratto di lavoro della vittima, ascoltando i vertici aziendali per ricostruire ogni aspetto della vicenda, comprese le misure di prevenzione adottate in cantiere.

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In una nota diffusa nella giornata di ieri, la Toto Costruzioni ha dichiarato: «Le dinamiche dell’accaduto sono ancora da determinare e ora sottoposte agli accertamenti delle autorità preposte con le quali la società sta collaborando, offrendo ogni possibile informazione utile a comprendere le modalità di questo tragico evento. La famiglia Toto, tutta la società Toto Costruzioni Generali e le maestranze, attonite e affrante, esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Agostino Presti».

Sindacati in assemblea: “Un morto ogni otto ore”

I colleghi di lavoro di Presti, provati dal lutto, hanno indetto per l’intera giornata di oggi un’assemblea generale. A sostenerla sono i sindacati di categoria Fillea, Filca e Feneal, che nel denunciare la mobilitazione parlano apertamente di «un sistema in cui ogni 8 ore un lavoratore perde la vita», sottolineando come si continui ad assistere a «un dato incontrovertibile, la perdita di una vita durante quella che sarebbe dovuta essere una normale giornata di lavoro».

A dare la misura della gravità del fenomeno sono i numeri elaborati dall’Inail: nei primi nove mesi del 2026, in Sicilia, le denunce di infortunio sul lavoro sono passate da 14.083 a 15.203, con una crescita dell’8 per cento. Ancora più allarmante il dato delle denunce con esito mortale, salite da 45 a 55 casi, pari a un incremento del 22,2 per cento. Una scia di vittime, soprattutto nel settore edile, che non sembra arrestarsi.