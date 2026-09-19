CronacaTrapani

Incidente sulla Statale 115, muore un 47enne

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Si affaccia al balcone e precipita nel vuoto, muore in ospedale

Notte di sangue lungo la Statale 115, nel tratto trapanese tra Marsala e Petrosino. Un uomo di 47 anni ha perso la vita nel violento impatto che ha coinvolto tre veicoli, nella serata di venerdì 18 settembre, poco prima della mezzanotte.

La tragedia si è consumata intorno alle 23.30, sulla via Nazionale, in corrispondenza del Baglio Basile: una zona già tristemente nota per la lunga scia di incidenti gravi che l’hanno interessata negli ultimi anni.

Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso. Dalle prime informazioni emerge che nello schianto sono state coinvolte tre automobili e che una delle collisioni sarebbe avvenuta frontalmente.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 47enne è rimasto bloccato tra le lamiere e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberarlo dall’auto. Il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure agli altri occupanti dei veicoli. Non sono ancora chiare le loro condizioni.

Polizia e carabinieri hanno eseguito i rilievi per stabilire come si sia svolto lo scontro. Per consentire le operazioni di soccorso, i sopralluoghi e la rimozione dei mezzi, la Statale 115 è rimasta chiusa al traffico.

Consigliati per te

  1. Incidente mortale sulla statale 115, scontro tra scooter e camion: perde la vita un 40enne
  2. Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
  3. Drammatico incidente, furgone piomba su un’auto in panne sulla statale 115: sei feriti
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Palermo, blitz nei negozi di via Lincoln: scoperti lavoratori in nero
Cronaca
Maltempo in Sicilia: temporali e possibili nubifragi dal pomeriggio
Meteo
Palermo: “Servono più poliziotti municipali in strada”
Politica
Gravissimo incidente tra bus e tir sull’A19 Palermo-Catania: oltre dieci feriti
Cronaca
Prove d'inverno in Sicilia, pioggia fitta e brusco calo termico
Maltempo in Sicilia, allerta gialla anche domani: diramato l’avviso della Protezione Civile regionale
Cronaca