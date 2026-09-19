Incidente sulla Statale 115, muore un 47enne

Notte di sangue lungo la Statale 115, nel tratto trapanese tra Marsala e Petrosino. Un uomo di 47 anni ha perso la vita nel violento impatto che ha coinvolto tre veicoli, nella serata di venerdì 18 settembre, poco prima della mezzanotte.

La tragedia si è consumata intorno alle 23.30, sulla via Nazionale, in corrispondenza del Baglio Basile: una zona già tristemente nota per la lunga scia di incidenti gravi che l’hanno interessata negli ultimi anni.

Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso. Dalle prime informazioni emerge che nello schianto sono state coinvolte tre automobili e che una delle collisioni sarebbe avvenuta frontalmente.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il 47enne è rimasto bloccato tra le lamiere e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per liberarlo dall’auto. Il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure agli altri occupanti dei veicoli. Non sono ancora chiare le loro condizioni.

Polizia e carabinieri hanno eseguito i rilievi per stabilire come si sia svolto lo scontro. Per consentire le operazioni di soccorso, i sopralluoghi e la rimozione dei mezzi, la Statale 115 è rimasta chiusa al traffico.