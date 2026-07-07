Cronaca

Incidente sulla Statale, pirata travolge coppia in moto e scappa: è caccia all’uomo

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Li ha investiti e poi è sparito nel nulla, senza fermarsi nemmeno un istante a controllare le loro condizioni. Un pirata della strada ha travolto una coppia di 60enni in moto sulla statale 113, a Messina, dandosi alla fuga senza prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto ieri sera in località Mortelle, lungo la statale in direzione Palermo. Un mezzo ha urtato la moto su cui viaggiavano i due, per poi far perdere le proprie tracce.

Le indagini per identificare il responsabile

Dalla prima ricostruzione emerge che si tratterebbe di un’auto di colore scuro, uscita da un’area di parcheggio per immettersi sulla statale proprio nel momento dell’impatto. Gli investigatori sono ora al lavoro sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel tentativo di risalire al mezzo e a chi si trovava alla guida.

La coppia, fortunatamente, se l’è cavata con ferite non gravi: escoriazioni e contusioni che hanno comunque reso necessario il trasporto all’ospedale Papardo di Messina, dove i due sono stati sottoposti alle cure del caso.

La caccia al pirata della strada continua, mentre cresce l’attesa per capire se le telecamere della zona riusciranno a fornire l’elemento decisivo per risalire a chi, dopo aver colpito due persone, non ha esitato a fuggire.

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