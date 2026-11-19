Bastano raffiche fino a 70 chilometri orari per mettere in ginocchio un tratto di autostrada. È successo nella notte sull’A19 Palermo-Catania, all’altezza di Villabate, dove il forte vento ha pericolosamente allentato gli ancoraggi di un palo lungo 12 metri, a rischio caduta su entrambe le carreggiate.

Per evitare il peggio, gli agenti della polizia stradale sono intervenuti chiudendo prima la carreggiata in direzione Palermo e poi quella verso Catania. Il traffico è stato deviato sulla statale e su via Messina Montagne, con il formarsi di lunghissime code.

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L’intervento è scattato intorno alle 22 ed è proseguito fino all’una di notte. Gli operai hanno dovuto sezionare il palo, ormai instabile, per poterlo rimuovere in sicurezza dalla carreggiata.

Solo al termine delle operazioni l’autostrada è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni. Il forte vento che ha interessato la zona nelle ultime ore resta sotto osservazione, in attesa di capire se le prossime notti riserveranno nuovi disagi alla viabilità.