Grave incidente sulla Statale, feriti e strada chiusa: un uomo trasferito in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 417 Gela-Catania, all’altezza del bivio per Palagonia. Nell’impatto, particolarmente violento, sarebbero rimasti coinvolti più veicoli, con diverse persone ferite.

Per uno dei coinvolti le condizioni sono apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno richiesto l’arrivo dell’elisoccorso. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le altre persone coinvolte sono state soccorse dalle ambulanze e accompagnate negli ospedali della zona.

La strada statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, l’atterraggio dell’elicottero e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti i Carabinieri e il personale Anas.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con ingorghi e lunghe code lungo l’arteria che collega le province di Caltanissetta e Catania.