Poggioreale antica si apre alla comunità: successo per l’itinerario di cultura e promozione del territorio

Poggioreale storica torna a vivere e lo fa attraverso la cultura in tutte le sue più disparate forme. Sono state infatti circa duecento le persone che hanno partecipato al primo appuntamento, domenica 6 settembre, di “Poggioreale- Memoria viva e futuro identitario”, l’itinerario culturale nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e agroalimentare del territorio. Il tour gratuito- un’iniziativa dell’Associazione Freedom, realizzata grazie al contributo dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il patrocinio del Comune di Poggioreale- ha preso il via alle ore 17: i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare i luoghi di Poggioreale Storica e l’Agorà, dotati di targhe informative con QR code in italiano ed in inglese, riscoprendone architetture, scorci e testimonianze di un passato profondamente legato alla storia della Valle del Belice.

Spazio, a partire dalle ore 18, alla promozione delle eccellenze del territorio con i gazebo dedicati all’agroalimentare e alla cultura, accompagnati da degustazioni gratuite. Un momento pensato per mettere in relazione il patrimonio storico con le produzioni e le realtà locali, rafforzando l’idea di un territorio che può fare della propria identità una leva di sviluppo e attrattività. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza è stato il video mapping realizzato da Datio Denso Andriolo, che ha trasformato le architetture della città vecchia in una superficie narrativa, restituendo attraverso le immagini nuove suggestioni agli spazi feriti dal terremoto del 1968. La serata è proseguita poi con l’aperitivo rinforzato e con l’apprezzato Musical Show a cura dell’Accademia Pas di Palermo.

“Poggioreale Storica- ha dichiarato il Sindaco di Poggioreale, Carmelo Palermo – è tornata a vivere attraverso la musica, l’arte, le immagini e soprattutto attraverso l’entusiasmo di tanti giovani e di tanti cittadini. Poggioreale Storica, però, non è soltanto un patrimonio della nostra comunità. È un luogo che appartiene alla memoria e alla storia dell’intero territorio del Belice. Le sue architetture, le sue strade e le sue ferite raccontano una parte fondamentale della storia di questo territorio e rappresentano una testimonianza unica della vita delle comunità belicine prima e dopo il terremoto del 1968. Valorizzare Poggioreale significa, dunque, contribuire a custodire e a far conoscere l’identità dell’intera Valle del Belice, trasformando un luogo simbolo della memoria in una risorsa culturale e turistica capace di guardare al futuro”.

“Abbiamo assistito a qualcosa di più di un semplice evento culturale – ha aggiunto l’Assessore al Turismo, Mariano Sancetta- abbiamo visto Poggioreale Storica diventare uno spazio capace di emozionare, coinvolgere e raccontare la propria identità. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: custodire la memoria, valorizzare il patrimonio e, allo stesso tempo, costruire nuove occasioni di partecipazione, cultura e promozione del territorio”.

L’iniziativa ha coinvolto anche il Comune di Carini, che è riuscito a coinvolgere nel tour gli anziani ospiti del Centro Anziani Villagrazia. “Abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di partecipare a questo itinerario – commenta il Vice Sindaco di Carini, Salvatore Monterosso – e siamo felici che i nostri cittadini abbiano potuto conoscere da vicino un luogo così significativo della storia del Belice. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni di incontro e di scambio tra territori, perché la valorizzazione del patrimonio passa anche dalla possibilità di farlo conoscere e vivere”.

Il tour verrà replicato domenica 13 settembre- coinvolti due pullman di partecipanti, uno in arrivo da Castelvetrano e uno da Palermo – con un programma simile, che stavolta si concluderà però con lo spettacolo della Sicily Orchestra “Cinema in musica, omaggio ad Ennio Morricone”, a partire dalle ore 22 in Piazza Elimo.

“Poggioreale, memoria viva e futuro identitario” è un’iniziativa dell’Associazione Freedom, realizzata grazie al contributo dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il patrocinio del Comune di Poggioreale.