Nuove speranze per la cura del tumore al sangue: al Policlinico di Palermo la prima terapia sperimentale in Italia

Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo si conferma all’avanguardia nella cura del mieloma multiplo, grazie alle competenze dell’équipe di Ematologia e alla partecipazione a studi clinici internazionali che valutano nuove terapie in fase di sperimentazione

In questo contesto, presso l’unità operativa complessa, diretta dal Professore Sergio Siragusa, è stato trattato il primo paziente arruolato in Italia nello studio clinico internazionale TRIlogy-7.

Lo studio, randomizzato di fase 3, è rivolto a persone con mieloma multiplo di nuova diagnosi non candidabili al trapianto autologo di cellule staminali.

“Quando una persona riceve una diagnosi di mieloma multiplo, una delle prime domande riguarda le possibilità di cura – dichiara il professore Cirino Botta, sperimentatore principale di TRIlogy-7 al Policlinico di Palermo –. La disponibilità di questi studi ci permette di valutare, fin dalla scelta del primo trattamento, se una sperimentazione sia adatta al singolo paziente. Per chi soddisfa i criteri di inclusione, significa poter partecipare a uno studio internazionale e ricevere le cure previste dal protocollo in Sicilia, vicino a casa”.

La sperimentazione valuta una nuova combinazione di ramantamig, un anticorpo trispecifico, e dell’anticorpo monoclonale daratumumab come primo trattamento del mieloma multiplo.

Tra gli obiettivi principali dello studio figurano la durata del controllo della malattia e la percentuale di pazienti che, a 12 mesi, raggiungono una risposta completa senza malattia minima residua rilevabile, cioè senza tracce di cellule tumorali individuabili con esami ad alta sensibilità.

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L’Ematologia del Policlinico ha già impiegato la nuova terapia in un paziente con mieloma multiplo recidivato o refrattario, nell’ambito dello studio di fase 2 TRIlogy-3.

TRIlogy-7 è uno dei due studi di fase 3 attivi al Policlinico per il trattamento di prima linea del mieloma multiplo nei pazienti non candidabili al trapianto.

Il secondo è MagnetisMM-6, di cui è sperimentatore principale il professore Siragusa, che valuta l’anticorpo bispecifico elranatamab in combinazione con daratumumab e lenalidomide.

Nei prossimi mesi, l’Ematologia del Policlinico prevede di avviare nuovi arruolamenti anche per pazienti nei quali il mieloma è ricomparso o non ha risposto alle terapie precedenti. È inoltre in fase di attivazione un ulteriore studio di fase 3 sull’impiego di un anticorpo bispecifico come primo trattamento dell’amiloidosi AL.

“Il Policlinico Paolo Giaccone ha contribuito allo studio internazionale di fase 3 MajesTEC-9, i cui risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine – sottolinea il professore Siragusa –. Alla ricerca sulle nuove terapie si affianca il nostro lavoro sulla malattia minima residua, un ambito della diagnostica del mieloma in cui il centro riveste un ruolo di rilievo nazionale. Grazie alla citometria a flusso possiamo individuare quantità molto piccole di cellule tumorali rimaste dopo il trattamento e valutare la profondità della risposta alla terapia. L’esperienza maturata nell’applicazione clinica di questa tecnica ha inoltre portato alla pubblicazione dei nostri risultati su importanti riviste scientifiche del settore. Queste attività si traducono in opportunità concrete di accesso alle terapie più innovative per i pazienti siciliani. Anche grazie all’impegno del prof. Botta e della dott.ssa Melania Carlisi, l’Ematologia del Policlinico si colloca tra i principali centri italiani nella gestione di questo tumore del sangue”.

La Direttrice Generale del Policlinico Maria Grazia Furnari sottolinea: “La partecipazione a studi clinici internazionali rappresenta un’opportunità importante per i nostri pazienti e conferma il valore dell’integrazione tra assistenza e ricerca. Il nostro impegno è creare le condizioni affinché le competenze dei professionisti e l’innovazione scientifica si traducano in possibilità concrete di cura, consentendo ai cittadini siciliani di accedere a percorsi terapeutici avanzati vicino a casa. Un ringraziamento va a tutta l’équipe di Ematologia per il lavoro quotidiano e il contributo alla ricerca”.