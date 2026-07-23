Salute e Sanità

ARNAS Civico, Giuseppe Ferrera nominato direttore dell’UOC di Radioterapia

di Redazione Web
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Giuseppe Ferrera è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo. Ferrera è entrato nel Servizio Sanitario Nazionale nel 1999 ed ha costruito un percorso professionale caratterizzato da competenza, innovazione e costante aggiornamento in ambito radioterapico.

Dal 2014 utilizza metodiche moderne di IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) e IGRT (Image Guided Radiation Therapy) e tecniche di ipofrazionamento che hanno contribuito a migliorare l’efficacia e la sostenibilità dei trattamenti oncologici. Nello stesso anno ha implementato la tecnica stereotassica del polmone, ampliando le possibilità terapeutiche e rafforzando l’approccio di precisione nella cura dei tumori. L’attività professionale del dr. Ferrera si è contraddistinta per la forte integrazione tra ricerca scientifica e pratica clinica, orientate al continuo miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure. Tale impegno si è concretizzato anche sul piano accademico, con il conseguimento, nel 2024, dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore concorsuale 06/I1 – “Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia”.

Nel medesimo ambito, in precedenza, ha svolto attività come professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Universita’ di Palermo. Il professionista, a seguito di concorso, assume la guida dell’ l’UOC di Radioterapia per 5 anni.

“Confidiamo – rileva Walter Messina direttore generale di ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo – che il dr. Ferrera possa contribuire allo sviluppo ulteriore della radioterapia pediatrica, strategica per l’Azienda, e tenuto conto che disponiamo anche di un reparto di oncoematologia pediatrica. L’unità di Radioterapia si attesta, peraltro, già da tempo, unica realtà della Sicilia occidentale dotata di un sistema di Brachiterapia per il trattamento dei tumori della cervice uterina e dell’endometrio”.

“L’UOC che Ferrera guidera’ – afferma Domenico Cipolla direttore sanitario di ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo – opera in stretta sinergia con la UOC di Fisica Sanitaria: un binomio che può rappresentare un volano per il potenziamento dei processi più innovativi” .

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