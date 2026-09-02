Tragico incidente mortale sul lavoro nel Palermitano, muore operaio

Aveva solo 30 anni Camara Dramane, operaio originario del Gambia, morto in un’azienda agricola di Ciminna, comune dell’entroterra palermitano noto soprattutto per le coltivazioni di ulivi e cereali. A togliergli la vita è stato il ribaltamento del mezzo agricolo su cui si trovava, che gli ha provocato una ferita al collo rivelatasi fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri, insieme ai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo, il servizio dell’azienda sanitaria che si occupa di verificare il rispetto delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e che dovrà ora ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Un episodio che riporta l’attenzione sui rischi ancora troppo alti legati al lavoro nei campi, un settore che in Italia figura tra quelli con il più alto numero di infortuni mortali, spesso legati proprio all’uso di mezzi agricoli in terreni scoscesi o poco sicuri.