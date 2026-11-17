Il mare a nord della Sicilia continua a tremare. Questa mattina, martedì 17 novembre 2026, alle 06:51:43, i sismografi dell’INGV hanno rilevato un nuovo terremoto di magnitudo ML 3.8 con epicentro nel Tirreno Meridionale, al largo delle Eolie.

Stando ai rilievi della Sala Sismica INGV-Roma, l’epicentro è stato individuato in mare a circa 68 chilometri a ovest di Malfa, alle coordinate 38.7953 di latitudine e 14.1000 di longitudine, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non risultano al momento danni a persone o cose, ma l’evento si colloca tra i più significativi registrati nelle ultime settimane.

Uno sciame sismico che va avanti da quasi un mese

La scossa odierna si inserisce in una sequenza sismica che interessa il settore tirrenico siciliano fin dal 20 ottobre, quando due eventi ravvicinati di magnitudo 3.8 e 3.6 diedero avvio all’attuale fase.

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Il momento di massima intensità si è registrato il 23 ottobre, con un terremoto di magnitudo locale 5.0 (Mw 5.5) avvertito distintamente nelle Eolie e in tutta la Sicilia settentrionale, Palermo compresa, al punto da far attivare in via cautelativa i protocolli di allerta maremoto. A quell’evento principale sono seguite decine di repliche di intensità variabile, diverse delle quali percepite dalla popolazione.