Controlli a tappeto tra Carini, Capaci e Terrasini: 4 arresti e 4 denunce

Nell’ambito di un articolato servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nei comuni di Carini, Cinisi, Terrasini, Isola delle Femmine e Capaci, i Carabinieri della Compagnia di Carini supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Palermo, hanno tratto in arresto quattro persone, deferito in stato di libertà altrettanti soggetti.

Nel corso dei controlli, i militari hanno dato esecuzione a quattro distinti provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Il primo arresto è stato eseguito nei confronti di un 22enne residente a Isola delle Femmine che, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini condotte dai militari della Stazione di Capaci lo ritengono verosimilmente responsabile, in concorso con una decina di complici (tre dei quali già arrestati lo scorso 9 settembre), di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commesse il 17 agosto a Capaci ai danni del titolare di un esercizio commerciale e di due suoi collaboratori.

Un 17enne e un 14enne entrambi residenti a Carini, sono invece stati colpiti da un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni che, ha disposto rispettivamente la custodia cautelare in un Istituto Penale per i Minorenni e il collocamento in comunità. I due giovani già ristretti per altra causa, all’esito delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Carini, sono accusati di una tentata rapina aggravata con lesioni personali perpetrata la notte del 15 ottobre a Carini ai danni di un 72enne e del figlio 46enne. Al solo 14enne vengono inoltre contestate la ricettazione e l’indebito utilizzo di una carta di pagamento, sottratta in un altro evento avvenuto a Cinisi nel mese di settembre.

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Infine un 60enne residente a Carini, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Sorveglianza di Palermo dovendo espiare una pena di sei mesi di arresto a seguito del mancato superamento dell’affidamento in prova.

Parallelamente le attività di controllo hanno portato alla denuncia a piede libero di tre persone, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, accusati a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato (carta d’identità elettronica priva di microchip), fuga pericolosa (reato previsto dall’art. 192 comma 7 bis del Codice della Strada) e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda i Controlli amministrativi i Carabinieri del N.A.S. di Palermo, hanno ispezionato un l’esercizio commerciale gestito del 79enne a Terrasini, riscontrando l’irregolare ampliamento dell’area di somministrazione e la mancata predisposizione delle procedure HACCP, elevando sanzioni per complessivi 3.000 euro. Lo stesso è stato inoltre deferito in stato di libertà per la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Complessivamente sono state identificate 220 persone, controllati 61 veicoli e contestate violazioni al Codice della Strada per un importo superiore ai 6.800 euro.