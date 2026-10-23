Cronaca

Scossa di terremoto in mare tra Palermo e Messina, magnitudo 3.9

di Gaetano Ferraro
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Scossa di terremoto questa mattina al largo della costa tra Palermo e Messina. Il terremoto è stato registrato dalle strumentazioni dell’INGV alle 10.02 nel basso Tirreno ed ha avuto magnitudo 3.9 L’ipocentro è stato localizzato a 24.9 km dalla superficie terrestre.
Qualche ora prima, un altro terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella stessa zona del Tirreno Meridionale quando erano le 02:10 ad una profondità di 32 km.

Non vi sarebbero danni a cose o persone.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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