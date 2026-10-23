Scossa di terremoto in mare tra Palermo e Messina, magnitudo 3.9

Scossa di terremoto questa mattina al largo della costa tra Palermo e Messina. Il terremoto è stato registrato dalle strumentazioni dell’INGV alle 10.02 nel basso Tirreno ed ha avuto magnitudo 3.9 L’ipocentro è stato localizzato a 24.9 km dalla superficie terrestre.

Qualche ora prima, un altro terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella stessa zona del Tirreno Meridionale quando erano le 02:10 ad una profondità di 32 km.

Non vi sarebbero danni a cose o persone.