Forte scossa di terremoto nel Catanese, scossa di magnitudo 3.9 vicino a Milo

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina nel Catanese. L’evento sismico, di magnitudo ML 3.9, si è verificato alle 8.49 ora italiana (le 6.49 UTC) del 21 ottobre 2026, a 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Operativa INGV di Catania, che ha localizzato il sisma, l’epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 37.7350 di latitudine e 15.0430 di longitudine, a una profondità di 7 chilometri. Si tratta di un’area sul versante orientale dell’Etna.

La scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione dei comuni vicini all’epicentro. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, ma le verifiche sono in corso. L’INGV continua a monitorare la sismicità della zona.