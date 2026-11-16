Terremoto nello Stretto di Messina, magnitudo 3.1 rilevata dall’INGV

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata oggi, lunedì 16 novembre, alle ore 18:04 nella zona dello Stretto di Messina. Il sisma, rilevato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto ipocentro a una profondità di 50,3 chilometri, con area di riferimento compresa tra le province di Reggio Calabria e Messina.

Dati aggiornati dall’INGV

Secondo quanto comunicato dall’INGV, i parametri dell’evento sono stati successivamente rivisti rispetto alla prima rilevazione automatica, prassi comune per permettere agli analisti di affinare la localizzazione esatta dell’epicentro e la profondità del sisma. La scossa rientra nell’attività sismica che caratterizza abitualmente l’area dello Stretto, da sempre tra le zone a maggiore sismicità del territorio nazionale.

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