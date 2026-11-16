Tornare in Sicilia a Natale costa meno: la Regione raddoppia il bonus voli (fino a 200 euro)

La Regione Siciliana rafforza le misure contro il caro voli in vista delle prossime festività natalizie e, parallelamente, punta ad ampliare i collegamenti aerei dello scalo di Comiso.

Dal primo dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 salirà il contributo per l’acquisto dei biglietti aerei sulle tratte nazionali da e per la Sicilia: per tutti i residenti nell’Isola, che beneficiano dello sconto del 25 per cento, il rimborso arriverà fino a un tetto massimo di 100 euro per un viaggio di andata e ritorno, ossia 50 euro per ogni singola tratta. Per le fasce agevolate, quali studenti, cittadini con un Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67 per cento, l’importo del contributo del 50 per cento sul prezzo dei biglietti raddoppia: fino a 200 euro per un viaggio di andata e ritorno, equivalenti a 100 euro a tratta.

I massimali verranno applicati anche ai biglietti acquistati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto dell’assessorato delle Infrastrutture, purché relativi a voli effettuati nell’arco temporale indicato. L’agevolazione è valida per tutti i collegamenti aerei nazionali da e per i sei aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

«Questa misura – afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – è il segnale di una costante attenzione del mio governo per tutti quei siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste desiderano tornare dalle proprie famiglie. Un intervento che continuiamo a finanziare perché non possiamo tollerare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di trascorrere le festività nella propria casa. Per tale ragione, abbiamo scelto di incrementare il contributo regionale proprio nel periodo in cui le tariffe schizzano spesso a livelli altissimi, con un occhio di riguardo per le categorie più fragili. È un impegno che portiamo avanti con determinazione per attenuare gli svantaggi dell’insularità e garantire ai siciliani una mobilità sempre più equa».

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La Regione scommette anche sul rilancio dell’aeroporto di Comiso, dove Aeroitalia ha annunciato il posizionamento di un secondo aeromobile e l’avvio, dal 15 dicembre, di quattro nuove rotte annuali bisettimanali per Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta. A queste si affiancherà un volo giornaliero per Milano Linate, raddoppiando in questo modo i collegamenti quotidiani con il capoluogo lombardo. Questa seconda frequenza applicherà le medesime tariffe agevolate della continuità territoriale. Restano infine confermati i due voli giornalieri tra Comiso e Roma.

«Stiamo operando su due fronti complementari – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò –. Da un lato interveniamo direttamente sul prezzo dei biglietti aerei, innalzando fino a 100 euro il rimborso per tutti i residenti e fino a 200 euro per le categorie agevolate; dall’altro potenziamo concretamente l’offerta, con particolare attenzione agli scali che presentano maggiori potenzialità di crescita. Il rafforzamento di Comiso, con quattro nuove destinazioni annuali, un secondo aeromobile e un ulteriore collegamento quotidiano con Milano Linate, costituisce un risultato significativo per tutto quel territorio. Il nostro traguardo è costruire un sistema di trasporto aereo sempre più accessibile, competitivo e capillare. Contrastare il caro voli e incrementare i collegamenti vuol dire sostenere le famiglie, favorire le imprese, promuovere il turismo e rendere effettivo il diritto alla mobilità dei siciliani».

Durante i ponti invernali e le festività natalizie saranno garantiti anche i collegamenti di Comiso con Bologna e Torino, con due frequenze settimanali ciascuno, destinati a essere confermati per l’intera stagione estiva 2027, a partire dalla fine di marzo. Il potenziamento dell’offerta aeroportuale, sostenuto dalla Regione, permetterà di estendere sensibilmente le opportunità di raggiungere il territorio ibleo e il sud-est siciliano, con una stima di circa 100 mila passeggeri in più all’anno per lo scalo.