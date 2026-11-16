Morì dopo l’attesa in pronto soccorso, Corte d’Appello condanna 4 sanitari al risarcimento

La Corte d’Appello di Palermo ha ribaltato l’esito civile di una vicenda giudiziaria legata alla morte di Gaetano Adelfio, un uomo di 42 anni affetto da patologie cardiache e sottoposto in passato a un trapianto di rene. Quasi dieci anni dopo i fatti, la seconda sezione ha condannato due medici e due infermieri del Policlinico di Palermo a risarcire i familiari della vittima, accogliendo il ricorso presentato in sede civile dopo l’assoluzione penale diventata definitiva.

La vicenda risale al 24 gennaio 2017. Adelfio aveva accusato un malore improvviso nella sua abitazione di Casteldaccia e, dopo un primo passaggio al Presidio Territoriale di Emergenza di Bagheria, era stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico. Il 118 aveva segnalato in anticipo un probabile infarto in corso, ma al suo arrivo in ospedale non c’era alcuna équipe pronta a prenderlo in carico. L’uomo aveva dovuto attendere in sala d’attesa, tra la richiesta dei documenti e un improvviso svenimento, per almeno un quarto d’ora.

Il racconto del padre e l’assoluzione in primo grado

A denunciare l’accaduto, all’epoca, era stato il padre della vittima, che aveva ricostruito quei minuti decisivi: “Era già svenuto e continuavano a chiedergli i documenti. Ha dovuto sostare almeno 15 minuti in sala d’attesa”. Nonostante la testimonianza, il gup Nicola Aiello aveva assolto con formula piena tutti i sanitari coinvolti nel procedimento penale per omicidio colposo, ritenendo che il fatto non sussistesse. La Procura aveva scelto di non impugnare la sentenza, rendendo quindi irrevocabile l’esito assolutorio sul fronte penale.

I familiari di Adelfio, assistiti dai propri legali, non si erano però arresi e avevano deciso di contestare la decisione limitatamente agli aspetti civilistici. Su loro richiesta, i giudici della Corte d’Appello hanno riaperto l’istruttoria disponendo una nuova perizia, che ha permesso di rivalutare la condotta del personale sanitario coinvolto quella notte.

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Risarcimento per il fratello e la moglie della vittima

Al termine del nuovo esame, la Corte ha stabilito che il fratello e la moglie dell’uomo scomparso dovranno ricevere un risarcimento dai sanitari ritenuti responsabili sul piano civile: i medici Giuseppe Calvaruso ed Ezio Lipari e le infermiere Maria Angela Castagna e Rosaria Caradonna. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, l’infermiera del triage avrebbe sottovalutato la gravità della segnalazione arrivata dal 118, mentre la collega avrebbe tardato ad avviare le manovre di rianimazione necessarie.

Ai due medici viene invece contestato di non essere intervenuti con la tempestività richiesta dal caso e di non aver fatto accedere il paziente in una sala attrezzata in tempi utili. La sentenza non quantifica però l’importo del risarcimento: la cifra dovuta alla famiglia sarà infatti stabilita in un separato giudizio civile, che dovrà valutare nel dettaglio l’entità del danno subito.

Resta quindi aperto un ulteriore capitolo giudiziario per una vicenda che, dopo l’assoluzione penale ormai definitiva, trova sul piano civile un riconoscimento di responsabilità nei confronti del personale che quella notte del gennaio 2017 ebbe in cura Gaetano Adelfio.