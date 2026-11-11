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Nuova scossa di terremoto: magnitudo 3.3 tra Palermo e Messina

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Nuova scossa di terremoto: magnitudo 3.3 tra Palermo e Messina

Il sisma è stato registrato alle 12.01 (ora italiana) dalla Sala Sismica INGV di Roma, in mare e a 32 km di profondità. La scossa arriva nel pieno dello sciame sismico che dal 20 ottobre interessa la Sicilia settentrionale

La terra torna a tremare al largo della Sicilia. Alle 12.01 di oggi, mercoledì 11 novembre 2026 (le 11.01 UTC), l’INGV ha registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 nella zona del Tirreno meridionale, in mare, a una profondità di 32 chilometri. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle coordinate 38.7165 di latitudine e 14.0997 di longitudine, arriva a poche ore dalla scossa più forte della giornata, quella di magnitudo 4.1 registrata questa mattina al largo delle coste siciliane.

La sequenza di stamattina

Tutto era iniziato intorno alle 6.12, quando una prima scossa di magnitudo 4.1 era stata avvertita in mare, al largo della Sicilia settentrionale e delle province di Palermo e Messina. Secondo l’INGV, l’ipocentro di quell’evento era stato registrato a circa 8,2 km di profondità, in un punto situato a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, nelle Isole Eolie.

A quella prima scossa ne erano seguite altre cinque, nella stessa area e a una profondità di circa 10 km, l’ultima delle quali avvertita intorno alle 7.07. Con la nuova scossa di magnitudo 3.3 registrata a mezzogiorno, sale dunque il numero degli eventi sismici localizzati dall’Istituto nelle ultime ore in questo tratto di Tirreno.

Uno sciame sismico in corso dal 20 ottobre

La scossa di magnitudo 4.1 di questa mattina, spiega l’INGV, si inserisce in uno sciame sismico che dal 20 ottobre interessa l’area della Sicilia settentrionale. Nelle ultime tre settimane sono state registrate complessivamente 306 scosse, la più forte delle quali risale al 30 ottobre con una magnitudo di 3.6.

Tra gli eventi più significativi della sequenza, l’INGV segnala le scosse di magnitudo 3.4 e 3.3 del 28 ottobre, quella di 3.1 del giorno successivo, e ancora le scosse di 3.5 del 24 ottobre e di 3.4 del 25 ottobre. Un quadro che conferma come l’area sia da settimane interessata da un’attività sismica costante, di cui gli eventi odierni rappresentano l’ultimo capitolo.

Il monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia prosegue, con aggiornamenti in tempo reale sulle scosse registrate nella zona.

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