Nuove mail di allarme bomba nelle scuole, nessuna evacuazione in corso

Nuova ondata di mail bombing nelle scuole italiane, con messaggi recapitati a istituti di diverse città. “Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio”, si legge nel testo del messaggio, firmato con le iniziali M.A., riconducibili a Mikhail Andropov, la stessa firma comparsa nelle mail analoghe giunte nei giorni scorsi. “L’esplosione avverrà tra 40 minuti”, prosegue il testo.
Al momento, secondo quanto si apprende, resta in vigore la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato fatto evacuare.