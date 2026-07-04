Scossa di terremoto magnitudo 3.7 nello Stretto di Messina

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 4 luglio 2026, alle ore 17:46, con epicentro nello Stretto di Messina. Il sisma ha interessato l’area compresa tra le province di Messina e Reggio Calabria.

I dati dell’INGV

Secondo le rilevazioni aggiornate dell’INGV, l’evento ha registrato una magnitudo ML 3.7, con ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri. Il dato definitivo conferma quello diffuso in un primo momento, quando la stima provvisoria indicava un valore compreso tra 3.6 e 4.1.

Un’area sismicamente attiva

La zona dello Stretto e il più ampio bacino tirrenico-eoliano sono stati teatro di diversi episodi sismici nei mesi scorsi. A marzo, un sisma della stessa entità, magnitudo 3.7, aveva colpito le Isole Eolie, con epicentro in mare avvertito distintamente nei centri di Leni e Malfa.

Nello stesso periodo, un più consistente sciame sismico aveva interessato l’area tra Alicudi e il Tirreno meridionale, con scosse fino a magnitudo 4.6 seguite da numerose repliche, riportando l’attenzione sulla vivacità geologica della regione.