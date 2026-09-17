Cronaca

Si immerge nello Stretto e non riemerge: sub disperso, caccia contro il tempo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Si tuffa e non risale più, muore 15enne a Panarea

Sono tuttora in corso nello Stretto di Messina le ricerche di Antonio Ridolfi, 49 anni, originario di Giulianova, in provincia di Teramo, sub professionista della Marina militare. Dell’uomo non si hanno più notizie dopo un’immersione e le operazioni per individuarlo sono proseguite per l’intera notte. Ridolfi, che in questo periodo dell’anno è solito trascorrere alcuni giorni a Messina, non ha fatto ritorno dopo essere entrato in acqua. L’allarme ha fatto scattare nella giornata di ieri l’intervento della Guardia costiera.

Disperso nello Stretto di Messina

Le operazioni sono proseguite senza sosta durante la notte e risultano tuttora in corso. Le motovedette stanno battendo le acque dello Stretto nel tentativo di rintracciare il sub disperso. Alle ricerche partecipano anche elicotteri, impiegati per monitorare dall’alto un’area più estesa e supportare le unità impegnate in mare. Nella mattinata di giovedì 17 settembre si è aggiunta alle operazioni anche un’unità della Guardia di finanza.

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