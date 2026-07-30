Cronaca

Dramma in spiaggia, uomo muore in mare durante il bagno

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Tragedia in spiaggia, uolo non riemerge dall'apnea

Un turista di 75 anni, originario della provincia di Varese, è morto a Filicudi dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno. L’uomo, che possedeva una casa sull’isola eoliana, era in acqua nella zona di Pecorini quando è stato colto da un malessere le cui cause sono ancora al vaglio.

Dato l’allarme, sono scattati immediatamente i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Per il 75enne non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi più accreditata, al momento, resta quella di un malore improvviso sopraggiunto mentre l’uomo si trovava in mare.

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