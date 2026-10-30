Inutili i soccorsi

Dramma durante l’allenamento, 57enne di Misilmeri si sente male e muore

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Dramma durante l’allenamento, 57enne di Misilmeri si sente male e muore
Foto: Facebook

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo la strada dei Valloni, tra Bagheria e Casteldaccia, dove ha perso la vita Filippo Ambra, 57 anni, originario di Misilmeri e appassionato di mountain bike.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe sentito male mentre era impegnato in un allenamento in bicicletta. Alcuni passanti lo hanno notato riverso a terra lungo la strada e hanno immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Giunta sul posto, l’ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso: per il 57enne non c’era più nulla da fare.

Filippo Ambra lascia la moglie e un figlio. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore tra familiari, amici e quanti condividevano con lui la passione per la mountain bike.

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