Controlli dei Carabinieri nel Palermitano, arresti e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria nell’ambito di un servizio coordinato del territorio, finalizzato al contrasto allo spaccio di droga e dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 34enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà due uomini di 40 e 43 anni, accusati a vario titolo di furto aggravato e falsità materiale commessa dal privato.

I militari della Stazione di Bagheria e della Sezione Radiomobile coadiuvati nelle fasi esecutive del servizio dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in uso al 34enne. Il fiuto del cane antidroga “Axa”, ha consentito di rinvenire oltre 280 grammi di hashish nascosti nella stanza da letto e all’interno del frigorifero, oltre a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura degli arresti domiciliari.

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Nel corso del medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Stazione di Casteldaccia hanno eseguito un decreto di perquisizione locale delegata dall’Autorità Giudiziaria a carico di un uomo di 40 anni, ritenuto verosimilmente responsabile di un furto con destrezza ai danni di un cittadino bengalese al quale veniva asportato uno zaino con all’interno denaro ed effetti personali. Le operazioni hanno permesso non solo di rinvenire lo zaino rubato ma anche il mezzo utilizzato dall’indagato per la consumazione del reato.

Infine i Carabinieri della Stazione di Ficarazzi hanno deferito per falsità materiale commessa dal privato un 43enne, trovato in possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip