Omicidio a suicidio

Trovato un uomo morto a Palermo, era legato a letto e e avvolto nel cellophane

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Trovato un uomo morto a Palermo, era legato a letto e e avvolto nel cellophane

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita, intorno alle 18 di ieri, in una villetta di via Ugo Betti, nel quartiere San Lorenzo di Palermo. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti dell’ufficio prevenzione generale. Le indagini sono affidate alla squadra mobile.

La procura ha disposto l’autopsia per stabilire l’orario esatto della morte. Al momento non sono state chiarite le circostanze del decesso. Secondo quanto emerso, nelle ore precedenti al ritrovamento non risulta che qualcuno sia entrato o uscito dalla villetta. Solo gli accertamenti disposti dagli investigatori potranno fare piena luce sulla vicenda.

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