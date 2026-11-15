Drammatico incidente mortale sulla Statale, la vittima è Stephania Grech, 55 anni

Aveva 55 anni ed era originaria di Malta, Stephania Grech, la donna morta sabato pomeriggio in un violento scontro stradale avvenuto in contrada Maganuco, nel territorio di Modica. A renderne nota l’identità, dopo i primi accertamenti, è stata l’emittente pubblica maltese TVM.

La vittima era alla guida della propria auto, da sola, quando per cause ancora al vaglio degli inquirenti il veicolo si è scontrato con un camion condotto da un sessantenne residente a Vittoria. Dalle prime ricostruzioni circolate sui media, pare che la donna, uscendo da un incrocio, abbia imboccato per errore il senso di marcia opposto, finendo così sulla traiettoria del mezzo pesante.

Auto trascinata per 60 metri, inutili i soccorsi

La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo alla conducente: la vettura sarebbe stata trascinata per circa 60 metri dal punto in cui è avvenuta la collisione. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per la 55enne non c’è stato nulla da fare. Ora toccherà ai rilievi e agli accertamenti delle autorità competenti stabilire con esattezza la dinamica dello scontro.

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La vicinanza di Malta e il rientro della salma

La notizia della morte di Stephania Grech ha avuto eco anche nel Paese d’origine della vittima: il ministero degli Esteri maltese ha reso noto di essere stato informato dell’accaduto e di aver attivato, tramite il proprio consolato, l’assistenza necessaria alla famiglia. I familiari della donna sono già arrivati in Sicilia per avviare le pratiche relative al rimpatrio della salma a Malta.

Resta il dolore per una scomparsa improvvisa, che sulle strade del Modicano ha spezzato la vita di una donna lontano dalla propria terra.