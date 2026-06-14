Cronaca

Dramma nel Palermitano, operaio forestale muore durante spegnimento incendio boschivo

di Redazione Web
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Un operaio forestale di 61 anni è morto a Borgetto, nel Palermitano, mentre cercava di domare un incendio che minacciava alcune abitazioni in via Benvenuto Cellini. Si chiamava Alfonso Musso e si è accasciato all’improvviso durante le operazioni di spegnimento, nella prima grande emergenza boschiva della stagione estiva in Sicilia.

Il rogo era partito da alcune sterpaglie e si stava propagando rapidamente verso le case della zona. Sul posto erano intervenuti gli operai del distaccamento forestale di Borgetto insieme ai vigili del fuoco di Partinico, impegnati a contenere le fiamme prima che raggiungessero i palazzi.

Musso si è accasciato a terra nel bel mezzo dell’intervento. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico, dove i medici hanno tentato ogni manovra per salvarlo. Non c’è stato nulla da fare: l’operaio è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Autopsia per chiarire le cause della morte di Alfonso Musso

I carabinieri hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Una delle ipotesi più accreditate è quella di un malore provocato dalle esalazioni dei fumi sprigionati dall’incendio. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà stabilire con certezza la causa del decesso.

La notizia ha colpito duramente la comunità di Borgetto. Il sindaco Roberto Davì, con l’intera amministrazione e i consiglieri comunali, ha diffuso un messaggio ufficiale di cordoglio: “Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Alfonso Musso. Operaio forestale di 61 anni, persona cordiale e allegra, si è spento oggi pomeriggio.”

Musso lascia la moglie e i due figli, Leonardo e Mariangela. La sua morte apre interrogativi sulle condizioni di sicurezza in cui operano ogni estate i lavoratori forestali siciliani, in prima linea contro gli incendi fin dai primi giorni di caldo.

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