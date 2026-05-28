Premio Ismett agli infermieri, la Fials: plauso per il riconoscimento agli operatori sanitari

“Il premio promosso dall’Ismett di Palermo rappresenta il giusto e dovuto riconoscimento al lavoro svolto dagli infermieri nella sanità siciliana in un momento così difficile, che vede spesso gli operatori sanitari vittime di violenza mentre svolgono semplicemente il proprio dovere”. Lo scrive in una nota la segreteria provinciale della Fials, che per voce di Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara, Mario Di Salvo, Giovanni Ruvolo e Giuseppe Angiletti. Il sindacato si complimenta per la piena riuscita dell’evento promosso da Ismett e assegnato anche dall’Ordine delle professioni infermieristiche.

“Il Daisy Award 2026 – scrive la Fials – rappresenta un momento di straordinario valore istituzionale e umano. Sinceri complimenti al direttore infermieristico, Giuseppe Arena, al presidente dell’Opi, Nino Amato e al segretario Gianfranco Episcopo. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, con le loro testimonianze, hanno messo al centro dell’attenzione gli infermieri vincitori del premio. In questo modo è stato restituito il giusto e meritato valore a una figura professionale fondamentale, con l’auspicio e la ferma volontà che tale sensibilità possa presto estendersi e dare voce a tutti gli operatori della salute. Ogni giorno, in maniera silenziosa, ogni singolo infermiere viene idealmente premiato dai propri pazienti e dalle famiglie a cui presta cura. Il Daisy Award ha offerto la preziosa opportunità di farlo in modo aperto, solido e pubblico, celebrando professionisti che – specialmente nel drammatico periodo della pandemia da Covid-19 – sono stati in prima linea in modo encomiabile, al fianco di tutta la sanità”.