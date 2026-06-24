CronacaPalermo

Incendio al bar Cherì allo Zen: è la seconda intimidazione in pochi giorni

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

I condizionatori esterni in fiamme, la paura tra i commercianti e una richiesta di 5mila euro ancora sul tavolo: il bar Cherì allo Zen di Palermo torna a essere bersaglio del racket. Un gruppo di giovani ha appiccato il fuoco agli impianti di climatizzazione del locale di via San Filippo, nel secondo raid incendiario in pochi giorni.

L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, contenendo le fiamme alla sola parte esterna della struttura e scongiurando danni all’interno dell’attività.

Sul posto, insieme alle squadre antincendio, sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L’obiettivo degli investigatori è risalire ai volti o ad altri elementi utili per identificare il gruppo responsabile dell’aggressione.

Bottiglie di benzina e un petardo: la minaccia arrivata pochi giorni fa

Il nuovo episodio si inserisce in un clima di tensione crescente attorno al locale. Solo pochi giorni prima, i titolari del bar avevano trovato davanti alla saracinesca alcune bottiglie piene di benzina, lasciate insieme a un messaggio che non lasciava spazio a dubbi: una richiesta estorsiva da 5mila euro.

In quell’occasione la minaccia si era già tradotta in un gesto concreto, con l’esplosione di un grosso petardo che aveva danneggiato gli arredi esterni dell’esercizio commerciale.

L’incendio dei condizionatori, arrivato a stretto giro, sembra confermare la pista del pizzo e la volontà dei criminali di inasprire la pressione di fronte al presumibile rifiuto dei gestori di cedere al ricatto.

Le indagini della polizia proseguono ora senza sosta, con l’obiettivo di individuare gli autori del raid e restituire un minimo di tranquillità ai commercianti del quartiere Zen, già abituati a convivere con una strategia criminale che, episodio dopo episodio, alza sempre di più la posta in gioco.

Consigliati per te

  1. Palermo, intimidazione al Bar Chéri allo Zen: bottiglie di benzina e richiesta di 5mila euro
  2. Corleone, seconda edizione di “Corleone libera e produttiva”: duemila presenze in due giorni
  3. Intimidazione a Monreale, proiettili sotto i lucchetti di un locale in via Venero
  4. Operazione allo Zen 2 di Palermo: blitz di carabinieri e polizia alla ricerca di kalashnikov
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

A Palermo ci sarà una nuova Mondello, 200 milioni per la Costa Sud
A Palermo ci sarà una nuova Mondello, 200 milioni per la Costa Sud
Politica
Muore bambino di un anno per sospetta meningite fulminante, lutto in Sicilia
Cronaca Ragusa
Dramma a Monreale, 41enne trovato morto in casa per cause naturali
Cronaca In primo piano Palermo
Bucano la parete e svaligiano la tabaccheria, colpo nella notte a Palermo
Cronaca Palermo
Palermo, in un rudere abbandonato i carabinieri trovano droga e uno scooter rubato
Cronaca