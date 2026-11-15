Comunali Palermo, La Vardera: “Pronti a esprimere un candidato sindaco”

Ismaele La Vardera apre ufficialmente alla corsa per Palazzo delle Aquile. «Siamo nelle condizioni di poter esprimere anche un candidato sindaco a Palermo, perché c’è una classe dirigente all’altezza della sfida», ha dichiarato il leader di Controcorrente sabato 14 novembre, a margine dell’inaugurazione della nuova sede del movimento in viale Michelangelo, nel quartiere Cruillas-San Lorenzo.

La Vardera ha chiesto accelerazione sui tempi della coalizione: «Si faccia presto, non aspettiamo che si arrivi a maggio o settembre. Ciò che vediamo tutti i giorni è una città abbandonata, soprattutto le periferie». Un affondo anche verso il sindaco uscente: «Lagalla, piuttosto che occuparsi della sua eventuale candidatura, si occupi della città che è abbandonata, piena di non servizi, come il trasporto pubblico».

Nasce il gruppo consiliare “Controcorrente – Partito Civico”

L’occasione dell’annuncio è stata la presentazione del nuovo gruppo in Consiglio comunale, che porta a tre i consiglieri del movimento: Giulia Argiroffi, nominata capogruppo, Ugo Forello e Carmelo Miceli, quest’ultimo anche coordinatore regionale. «Oggi nasce un nuovo gruppo consiliare al Comune di Palermo con ben tre consiglieri comunali», ha spiegato La Vardera, rivendicando un percorso avviato da oltre un anno e ora, a suo dire, «più consistente».

Il leader di Controcorrente ha anche rivendicato un’ambizione che guarda oltre Palermo: insieme ad Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia e assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, l’obiettivo dichiarato è «far sì che la Sicilia non venga più utilizzata come tappetino dei partiti romani, ma sia baricentro anche delle dinamiche nazionali».

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La sede scelta nella periferia, tra Mondello e il Pudm

Non casuale la scelta di viale Michelangelo per la nuova sede: un’area colpita negli ultimi mesi da episodi di violenza e intimidazioni, e che il 20 novembre sarà teatro dell’avvio di un importante processo di mafia. «Abbiamo scelto di non stare al centro, come si fa di solito, ma di esserci dove è più difficile», ha spiegato il consigliere Ugo Forello.

Tra i temi toccati da La Vardera anche il futuro di Mondello, con un riferimento polemico al piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) ancora non approvato dal Comune: «Noi abbiamo fatto un miracolo, ma ancora il Comune di Palermo non approva il Pudm. Vogliamo arrivare di nuovo a giugno, come lo scorso anno, e poi dire che a gestire la spiaggia dobbiamo mettere i privati?».

All’inaugurazione erano presenti numerosi cittadini arrivati anche dalla provincia di Palermo e da altre zone della Sicilia. Per Onorato la tappa palermitana ha aperto un tour siciliano di due giorni, che tra sabato e domenica lo ha portato anche a Niscemi, Scicli, Ragusa, Rosolini e Catania.

A chiudere gli interventi la capogruppo Giulia Argiroffi: «Siamo orgogliosi di questa nuova, entusiasmante partenza. La nostra storia personale, professionale e politica dell’ultimo decennio parla per noi». Sulla stessa linea Carmelo Miceli: «Il futuro lo stiamo già costruendo. I prossimi appuntamenti elettorali ci vedranno protagonisti, pronti a governare Palermo, la Sicilia e il Paese».