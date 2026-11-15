Ponte sullo Stretto, Schlein: “Lo cancelleremo quando saremo al governo”

Botta e risposta a distanza tra Elly Schlein e Matteo Salvini sul futuro del Ponte sullo Stretto di Messina. La segretaria del Partito Democratico, intervenendo al XXI Forum della piccola impresa di Confindustria, ha promesso lo stop all’opera in caso di vittoria elettorale del centrosinistra, definendo i 13,5 miliardi stanziati «un progetto inutile e dannoso» che non verrà confermato. Parole arrivate a sole 24 ore dalle dichiarazioni del ministro dei Trasporti, che aveva ribadito l’intenzione del Governo di avviare i cantieri a inizio 2027.

Lo scontro tra Schlein e Salvini

«Quando saremo al Governo, chiuderemo la partita del Ponte», ha dichiarato Schlein, bollando come unico vero investimento di questi anni di manovra proprio lo stanziamento destinato all’infrastruttura sullo Stretto. Una posizione netta, arrivata all’indomani dell’intervento di Salvini al convegno sulle opere pubbliche promosso dall’Ance nazionale, dove il vicepremier aveva ribadito che l’obiettivo dell’esecutivo resta l’avvio dei lavori «all’inizio del 2027», una volta completati gli ultimi passaggi autorizzativi.

Secondo il titolare del Mit, i ripetuti rinvii registrati negli anni non sarebbero da imputare né al dicastero né alla società Stretto di Messina, bensì alla complessità della procedura amministrativa, che proprio in questi giorni di novembre dovrebbe completarsi con l’approvazione della nuova delibera Cipess, poi da trasmettere alla Corte dei conti. Salvini si è detto fiducioso sull’esito, sostenendo che siano state fornite tutte le risposte richieste dai giudici contabili.

Investimento confermato e 120mila posti di lavoro, secondo Salvini

Il ministro ha inoltre ribadito che l’investimento complessivo da 13,5 miliardi resta invariato e che la copertura finanziaria è garantita, assicurando che «il Ponte non sarà mai un’incompiuta». Salvini ha poi richiamato le ricadute occupazionali attese dall’opera, che coinvolgerebbe imprese su scala nazionale generando, secondo le stime citate, «120mila posti di lavoro complessivi». Rivolgendosi indirettamente a Schlein, il vicepremier ha contrapposto «la linea del “fare” a quella del “fermare”, la linea del lavoro e dello sviluppo a quella del “no a tutto”».

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L’affondo dell’Assemblea “No Ponte”: “Un blocco di interessi”

Sul fronte opposto, da Messina si fa sentire anche l’Assemblea “No Ponte”, che punta il dito contro l’intero arco politico, centrosinistra incluso. Nel suo comunicato, il movimento denuncia come attorno al progetto si sia consolidato negli anni «un blocco d’interessi, recentemente coinvolto anche da inchieste giudiziarie», alimentato da continue rimodulazioni progettuali, nuove leggi, comitati e conferenze stampa, con al centro la governance della società Stretto di Messina Spa.

L’Assemblea ricorda come un’occasione per chiudere definitivamente la partita ci sia già stata: nel 2013, quando il governo Monti pose in liquidazione la società, con un percorso che sarebbe dovuto durare al massimo un anno. Da allora, nonostante tre deliberazioni della Corte dei conti che sollecitavano la conclusione della procedura e le mobilitazioni che hanno coinvolto migliaia di persone, si sono succeduti sei Governi di diverso colore politico – tre di centrosinistra, uno giallorosso, uno gialloverde e uno di unità nazionale – senza che la liquidazione venisse portata a termine.

Il movimento sottolinea come oggi alcuni dei partiti che facevano parte di quegli esecutivi partecipino ai cortei “No Ponte” e si esprimano pubblicamente contro l’opera, definendo questa circostanza un’anomalia. Secondo l’Assemblea, la responsabilità di tradurre in atti concreti le richieste emerse durante la mobilitazione dell’8 agosto scorso a Messina ricade proprio su chi detiene, o aspira a detenere, ruoli di governo.