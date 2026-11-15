Palermo, grave incidente in via Ernesto Basile, ferito un uomo di 37 anni

Un uomo di 37 anni è rimasto ferito questa mattina in un grave incidente avvenuto in via Ernesto Basile, nell’ultimo tratto della strada in direzione della stazione. Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo in codice di urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni non sono ancora note.

Strada chiusa per i soccorsi

A seguito dello scontro, via Ernesto Basile è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato. Sul posto è intervenuta anche una squadra di Interventa per la manutenzione della sede stradale, resasi necessaria dopo l’impatto.

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I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Non si registrano, al momento, altre informazioni sulle cause dello scontro. Gli aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.