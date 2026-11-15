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Blitz dei carabinieri allo Sperone: scovati oltre 3 chili di cocaina e due pistole clandestine, arrestato un 59enne

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Blitz dei carabinieri allo Sperone: scovati oltre 3 chili di cocaina e due pistole clandestine, arrestato un 59enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, supportati dai Cinofili di Palermo Villagrazia, durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e dello smercio di droga, hanno arrestato un 59enne palermitano, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e possesso abusivo di munizioni.

Il blitz è scattato nel quartiere Sperone, dove i militari, nel corso di specifici servizi di osservazione e appostamento, hanno notato un insolito viavai di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Insospettiti dai continui movimenti, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Decisivo durante il controllo nell’appartamento si è rivelato il fiuto del cane antidroga dell’Arma, “Vera”, che ha puntato verso l’armadio della camera da letto, al cui interno è stata trovata una busta contenente tre confezioni di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 3 chilogrammi.

Contestualmente, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno esteso le ispezioni al garage attiguo all’immobile, anch’esso di proprietà dell’indagato. Frugando dentro una cassettiera e un mobiletto, gli operanti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: due pistole con matricola abrasa – un semiautomatico calibro 9, completa di caricatore con dieci colpi, e un revolver .357 Magnum – oltre a un involucro in plastica con 90 cartucce di diverso tipo.

Lo stupefacente, le due pistole e tutto il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. Le armi saranno inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici e dattiloscopici, volti anche a verificarne l’eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi, mentre la droga verrà trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per i consueti esami qualitativi e quantitativi. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare in carcere presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo”.

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