Operaio confessa l’omicidio: «Il mio capo mi umiliava, l’ho ucciso»

Una confessione arrivata quasi subito dopo il fermo ha dato una svolta decisiva al caso dell’omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 54 anni ucciso a colpi di fucile nella sua azienda in contrada Rolica. A rispondere dell’omicidio è Mauro Ferrarello, 35 anni, unico dipendente fisso dell’azienda della vittima, che agli inquirenti ha ammesso le proprie responsabilità chiamando in causa i rapporti di lavoro ormai logorati.

«Mi vessava sul lavoro», ha dichiarato Ferrarello davanti a investigatori e magistrati, aggiungendo: «Litigavamo da tempo per le condizioni di lavoro e per lo stipendio». Una spiegazione breve ma sufficiente, secondo gli inquirenti, a delineare il movente economico che sarebbe alla base del delitto.

Le prove che hanno incastrato Ferrarello

A indirizzare le indagini verso il bracciante agricolo sono stati gli accertamenti del Ris, che nei pressi di un abbeveratoio in un campo vicino all’azienda hanno recuperato un fucile, una pistola, uno stivale e un copri binocolo. Gli esami tecnici, come riportato dal Giornale di Sicilia, hanno permesso di ricondurre questi oggetti proprio a Ferrarello, fornendo il primo riscontro concreto al sospetto degli investigatori.

Le indagini sono state coordinate dai pubblici ministeri Manfredi Lanza e Gianluca Pergola della Procura di Termini Imerese, diretta da Angelo Vittorio Cavallo. Determinante, per la ricostruzione dei movimenti della vittima, anche l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che però non coprivano l’intera area: a completare il quadro sono state le testimonianze di vicini e altri imprenditori agricoli della zona, che hanno permesso agli inquirenti di restringere il cerchio verso chi conosceva bene le abitudini di Barreca.

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La fuga e la cattura a Calascibetta

Dopo il delitto, Ferrarello aveva tentato di sottrarsi alle ricerche rendendosi irreperibile e raggiungendo Calascibetta, in provincia di Enna. Qui si era rifugiato in un casolare abbandonato, dove è stato infine rintracciato dagli investigatori. Messo di fronte alle prove raccolte, ha ammesso l’omicidio senza opporre resistenza.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’agguato sarebbe stato pianificato nei dettagli, reso possibile dalla conoscenza approfondita che Ferrarello aveva delle abitudini del proprio datore di lavoro: orari di arrivo, spostamenti e appuntamenti. Un vantaggio che gli avrebbe permesso di attendere Barreca e di colpirlo con due colpi di fucile non appena sceso dall’auto, tra il 31 ottobre e il primo novembre.

La scomparsa e il ritrovamento del corpo

La vicenda era iniziata nel pomeriggio del 31 ottobre, quando Barreca aveva lasciato la propria abitazione verso le 14 per recarsi nell’azienda agricola e controllare il bestiame, come riferito dai familiari. Al mancato rientro serale, la moglie aveva dato l’allarme presentando denuncia di scomparsa. Un primo sopralluogo dei carabinieri nell’azienda non aveva dato esito, non essendo stata rilevata alcuna presenza sul momento.

Solo dopo ulteriori segnalazioni dei familiari le ricerche sono state intensificate, portando al ritrovamento del corpo intorno alle 3 del mattino, nel retro della sede aziendale. Barreca giaceva a terra con due ferite al petto, accanto alla propria jeep lasciata ancora accesa.