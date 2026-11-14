Incidente mortale auto-mezzo pesante sulla Statale, una persona perde la vita

Una donna maltese di 55 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un violento scontro tra un’auto e un mezzo pesante sulla strada statale 194, all’altezza dell’imbocco autostradale nei pressi di Pozzallo.
Per la vittima, che si trovava alla guida della vettura coinvolta nell’incidente, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Lo scontro si è verificato al chilometro 104 della statale “Ragusana”, nel territorio di Modica, dove la circolazione è stata provvisoriamente interrotta in entrambe le direzioni.
Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Modica, impegnata nella messa in sicurezza dell’area e nelle operazioni per recuperare il corpo della donna, rimasto intrappolato nell’abitacolo.
Presenti anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i tecnici di Anas, incaricati della gestione della viabilità.
In attesa del ripristino della circolazione, il traffico viene deviato lungo la viabilità locale, con la segnaletica predisposta sul posto per agevolare gli spostamenti.
Resta da chiarire la dinamica che ha portato allo scontro frontale tra i due mezzi, su cui le forze dell’ordine stanno ancora indagando per accertare eventuali responsabilità.