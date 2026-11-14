Monreale, spunta una tartaruga killer in mezzo alla strada: sequestrata dai Carabinieri

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, Nucleo CITES, hanno sequestrato un esemplare vivo di tartaruga azzannatrice, specie esotica e potenzialmente pericolosa per l’uomo, trovato lungo la carreggiata stradale nel territorio comunale di Monreale.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che, dopo aver notato la testuggine vagare sull’asfalto, ha contattato il Numero di Emergenza Unico richiedendo l’intervento dei Carabinieri.

Giunti sul posto, i militari si sono trovati davanti a un esemplare di *Chelydra serpentina* (tartaruga azzannatrice). Si tratta di una specie alloctona originaria del Nord America, minacciata di estinzione e tutelata dall’Allegato “B” del Regolamento (CE) n. 338/97. A causa della spiccata aggressività e della potenza del morso, l’animale è inserito anche nell’elenco italiano delle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, motivo per cui ne sono severamente vietate la vendita e la detenzione.

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Gli accertamenti immediati condotti dai Carabinieri Forestali hanno permesso di appurare che la tartaruga era completamente priva di microchip e di altri sistemi di marcaggio identificativo. Nonostante le verifiche effettuate nella zona del ritrovamento, non è stato possibile risalire all’identità del detentore.

I militari hanno quindi sequestrato l’esemplare e, per garantirne il benessere, lo hanno temporaneamente affidato in custodia al “Bioparco di Sicilia” di Carini, struttura ritenuta idonea alla gestione di questa specie. Sono state intanto avviate le procedure con il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità per individuare il Centro Territoriale di Accoglienza Animali Confiscati e Sequestrati (C.T.A.A.C.) che prenderà definitivamente in carico l’animale.